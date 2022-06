"Irresponsabile il comportamento dei presidenti rinunciatari"

PALERMO – Il caos seggi a Palermo avrà strascichi giudiziari. Il Comune, in relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte dei presidenti di seggio nominati, in una nota parla di “comportamento irresponsabile” e annuncia: “Inviati gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all’accertamento di responsabilità di natura penale”.

Quando sono le 10:30 di domenica, mancano ancora 37 presidenti di seggio nelle scuole del capoluogo siciliano. Sono diverse, intanto, le forze politiche che chiedono un prolungamento dell’orario di voto.