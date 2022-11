Il caso Federico Bianca: se Riscatto impone il bis immediato

Catanese, classe 1982, è alla prima prova letteraria. Una penna colta, un'intelligenza tagliente.

L’esordio letterario non solo convince, ma obbliga ad aprire una scommessa con il futuro. Federico Bianca, che ha appeno pubblicato Riscatto, un’efficace selezione di racconti per Felici Editore, è chiamato a sfornare quanto prima il romanzo. È il dovere, non il piacere, a imporgli di tornare immediatamente in bottega. Non fosse altro che la penna c’è. E non solo quella. È troppo breve lo spazio del racconto per sviluppare una scrittura colta e carica di sfumature.

Classe 1982, una lunga militanza nella grande letteratura del Novecento e un’intelligenza tagliente, Bianca è chiamato a superare se stesso e offrire una performance da classico. Generosi? Affatto. Nei sedici racconti di Riscatto c’è davvero di tutto. Dall’erotico al noir, dal sacro al profano, dall’interno all’esterno. Il vuoto e il pieno.

Pur obbligando il lettore a un’esperienza esigente, le pagine scorrono velocemente e trascinano in un luogo inesplorato: un campo da gioco dove il Male è irriso, ma mai sottovalutato, giudicato o ridotto al banale. Marilina Giaquinta, vulcanica poetessa devota all’ordine, ha capito tutto. Tant’è che nella prefazione fornisce le giuste coordinate per venire a capo del caso Bianca. Sì, perché un caso c’è ed è da approfondire. Il dossier è aperto.