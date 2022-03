Il Catania getta il cuore oltre l’ostacolo, gli etnei espugnano Avellino

Sipos sigla il gol vittoria contro gli irpini

La reazione c’è stata: immediata! La squadra allenata da Francesco Baldini ha riscattato la pesante sconfitta subita tre giorni fa a Foggia violando il “Partenio-Lombardi” di Avellino grazie alla zampata di Leon Sipos che ha tramutato in rete la splendida iniziativa di Cataldi, regalando ai rossazzuri tre punti preziosissimi per la classifica. Catania che è stato abile anche a resistere in inferiorità numerica, sin dal 20° della ripresa, per l’espulsione di Lorenzini… colmata però dalle oculate sostituzioni operate dall’allenatore rossazzurro e dallo spirito di sacrificio sciorinato dai 10 etnei rimasti sul terreno di gioco. Gara equilibrata nel primo tempo con i portieri impegnati solo in lavoro di ordinaria amministrazione. Nella ripresa, Baldini opera una fondamentale sostituzione, inserendo un più dinamico Biondi al posto del compassato Provenzano. Con la concomitante assenza di Moro e Greco, le speranze di creare occasioni si riversano, dunque, soprattutto su Russini e Sipos. Ed è proprio il giovane croato a segnare il gol-vittoria sul pregevole invito di Cataldi: il suo diagonale non lascia scampo a Forte. La partita potrebbe, subito dopo, complicarsi per gli etnei perchè Lorenzini si becca il “rosso” diretto nel tentativo di fermare Murano ma la retroguardia del Catania, con gli inserimento del giovane Pino, di Pinto, Izco e Ropolo tiene botta. Stancampiano (buona la sua prova!) deve intervenire solo in una circostanza per respingere un insidioso diagonale di Plescia. Al termine degli oltre 6 minuti di recupero, Baldini ed i suoi festeggiano una vittoria che proietta il Catania verso la zona play-off, regalando una gioia immensa ai sostenitori rossazzzurri e ricordando, nel migliore dei modi, Stefania Sberna, storica speaker dello stadio “Massimino” ad un anno esatto dalla sua prematura scomparsa!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

11° sul cross di Carriero, colpo di testa di Kragl che manda il pallone a lato;

14° Stancampiano respinge in tuffo, con i pugni, il cross di Carriero;

15° punizione da una ventina di metri per il Catania: Russini scaglia il pallone contro la barriera avellinese;

18° dopo lo scambio rapido con Murano, conclusione di Kanoute… smorzata da Zanchi che agevola la presa di Stancampiano;

21° l’Avellino protesta inutilmente per un presunto fallo di mani in area: l’arbitro lascia proseguire,

23° tiraccio alto di Aloi;

34° sul cross di Albertini, Provenzano da centro area tira addosso ad un avversario;

37° Stancampiano devia in angolo la conclusione, su punizione, di Murano;

38° occasione per l’Avellino: Stancampiano respinge in tuffo in cross radente di Kragl e Dossema manda alto di testa;

42° espulso Claiton dalla panchina del Catania (proteste);

42° ammonito per proteste l’allenatore del Catania, Francesco Baldini;

45° concesso 1 minuto di recupero;

45° Russini serve all’indietro Cataldi il cui tiro, senza pretese, finisce a lato;

46° il primo tempo finisce a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Biondi sostituisce Provenzano;

10° punizione da posizione centrale per l’Avellino: Kragl tira alto;

14° conclusione insidiosa di Rizzo: Stancampiano alza il pallone in corner;

16° Stancampiano perde palla il uscita alta ma Kragl non ne approfitta!

18° Catania in vantaggio: spunto personale di Cataldi che serve Sipos… bravo ad incunearsi in area irpina e a battere Forte con un preciso diagonale. 0-1 !

20° espulso Lorenzini per fallo da ultimo uomo su Murano: Catania in 10 uomini!

23° Stancampiano, con un gran volo, respinge l’insidiosissima punizione di Kragl;

nel Catania, Pino prende il posto di Russini;

21° Rosaia svirgola il pallone che finisce sul palo della porta etnea!

22° gol annullato a Sipos per fuorigioco;

25° nell’Avellino, Mastalli e Micovschi prendono il posto di Carriero e Ciancio;

25° nel Catania, Pinto rileva Zanchi;

38° nell’Avellino, Plescia sostituisce Tito;

40° nel Catania, Izco e Ropolo sostituiscono Rosaia e Simonetti;

42° Stancampiano devia in angolo il gran diagonale di Plescia;

44° nell’Avellino, Rizzo lascia il posto a Mocanu;

45° concessi 6 minuti di recupero!

48° conclusione di Murano, alta;

52° vince il Catania: 0-1 !

IL TABELLINO

AVELLINO(3-5-2) – Forte, Ciancio (dal 25°s.t. Micovschi), Silvestri, Dossena, Rizzo (dal 44°s.t. Mocanu), Carriero (dal 25°s.t. Mastalli), Aloi (k), Kragl, Tito (dal 38°s.t. Plescia), Murano, Kanoute.

A disposizione: Pane, Pizzella, Stanzione, De Francesco, Tarcinale.

Allenatore: Carmine Gautieri.

CATANIA(4-3-3) – Stancampiano, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi (dal 25°s.t. Pinto), Rosaia (k) (dal 40°s.t. Izco), Cataldi, Provenzano (dal 1°s.t. Biondi), Simonetti (dal 40°s.t. Ropolo), Sipos, Russini (dal 25°s.t. Pino).

A disposizione: Sala, Coriolano, Ercolani, Claiton, Bianco, Russo, Piccolo.

Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Egidio Marchetti (Trento) e Stefano Galimberti (Seregno).

IV Uomo: Leonardo Mastrodomenico (Matera).

RETI:18°s.t. Sipos (CT).

Indisponibili: Greco, Russotto (CT); Maniero, Chiti, Matera, Di Gaudio, Scognamiglio (AV).

Squalificati: Moro (CT), Mignanelli (AV).

Diffidati: Provenzano, Sala, Albertini (Catania).

Ammoniti: Rosaia (CT); Baldini (allenatore CT); Aloi (AV); Simonetti (CT); Cataldi (CT); Murano (AV); Pinto (CT);

Espulso: Claiton (CT) dalla panchina; 20°s.t. Lorenzini (CT);