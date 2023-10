Il Catania non sbaglia e torna alla vittoria: domato 1-0 il Taranto

Decide una rete, nella ripresa, di Di Carmine

CATANIA – Un gol di Samuel Di Carmine restituisce il sorriso al Catania e salva, probabilmente, la panchina di Tabbiani: contro il Taranto finisce 1-0. I rossazzurri tornano al successo piegando la coriacea resistenza dei pugliesi e mettendosi alle spalle un momento complicato.

Primo tempo senza particolari emozioni con i padroni di casa contratti e sin troppo nervosi. Di Carmine si gira bene in area ma trova Vannucchi sulla sua strada a negargli il vantaggio.

Nella ripresa, il Catania torna in campo con maggiore verve, pressando l’avversario nella sua metà campo, con un Bocic che si danna l’anima ma non sempre con costrutto. La stoccata vincente arriva al 21° quando Chiricò innesca Castellini sul cui cross Marsura serve l’assist a bomber Di Carmine che, a due passi dalla linea di porta, non può sbagliare. Sulle ali dell’entusiasmo, i rossazzurri giocano meglio ed in contropiede potrebbero raddoppiare. Il Taranto non punge più di tanto e Cianci ha le polveri bagnate sui calci piazzati. Fiorani manda il pallone fuori a fil di palo e Zammarini s’immola sulla girata di Samele. Nei minuti di recupero sono, però, i rossazzurri a mancare clamorosamente il raddoppio con Dubickas che, servito da Zanellato, sbatte sulla traversa interna il pallone del possibile secondo gol. Vince il Catania… rendendo felici i tifosi e allontanando la crisi tecnica.

Mercoledì si torna in campo: a Teramo la formazione etnea affronterà il Monterosi Tuscia prima del successivo impegno casalingo contro l’Avellino.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania / domenica 22 ottobre 2023 – ore 16.15

9^ giornata di andata: Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – TARANTO 1-0

CATANIA F.C. (4-4-2) – Bheters, Bouah, Castellini, Curado (k), Mazzotta, Ladinetti (dal 16°s.t. Rizzo), Zammarini, Chiricò (dal 38°s.t. Zanellato), Marsura (dal 38°s.t. Dubickas), Di Carmine (dal 38°s.t. Sarao), Bocic (dal 24°s.t. Lorenzini).

A disposizione: Albertoni, Rapisarda, Maffei, Chiarella.

Allenatore: Luca Tabbiani.

TARANTO (3-5-2) – Vannucchi (k), De Santis, Antonini, Riggio, Mastromonaco (dal 28°s.t. Bifulco), Romano (dal 28°s.t. Samele), Calvano, Zonta (dal 1°s.t. Fiorani), Panico (dal 1°s.t. Ferrara), Kanoute, Cianci.

A disposizione: Loliva, Di Serio, Enrici, Hysaj, Heinz, Kondaj, Capone, Bonetti, Papaserio.

Allenatore: Eziolino Capuano.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.

Assistenti: Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore) eGiuseppe Cesarano (Castellamare di Stabia)

Quarto ufficiale: Silvio Torreggiani (Civitavecchia).

Reti: 21°s.t. Di Carmine (CT).

note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore rossazzurro Renato Rambaldelli recentemente scomparso.

Indisponibili:Rocca, Quanini, Deli, Popovic, Livieri (CT).

Squalificati: Silvestri (CT).

Ammoniti: De Santis (TA)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

7° Marsura, laciato Di Carmine, cade in area dopo un contatto con De Santis: l’arbitro lascia proseguire;

8° Riggio travolge Bethers in uscita: richiamo verbale per il numero 6 ospite;

10° le due “Curve” del Massimino, dopo l’iniziale silenzio, scatenano i cori d’incitamento ai propri beniamini;

10° Chiricò si libera al limite dell’area ma calcia alto;

20° punizione dalla distanza di Chiricò: Vannucchi devia in corner;

26° percussione di Bocic che serve Marsura sul cui cross Di Carmine gira alto;

30° prima palla-gol per il Catania: sul cross di Bouah… Di Carmine arpiona il pallone e tira in giravolta ma Vannucchi blocca con sicurezza;

35° su azione susseguente a corner… Ciancio frana su Bocic a sue passi dalla porta tarantina: l’arbitro lascia proseguire;

43° Cianci tira dalla distanza: Bethers para in due tempi;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° uno scialbo primo tempo… si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Taranto, Ferrara e Fiorani sostituiscono Panico e Zonta;

2° Cianci tenta di sorprendere Bethers con una conclusione dalla trequarti ma il portiere rossazzurro è attento;

7° azione pericolosa del Taranto: Romano serve in profondità Kanoute il cui diagonale viene bloccato in tuffo da Bethers;

10° palla-gol per il Catania: scambio veloce Zammarini-Mazzotta-Di Carmine con diagonale del numero 10 che sibila fuori a fil di palo!

16° nel Catania, Rizzo subentra a Ladinetti;

21° Catania in vantaggio: Chiricò serve sulla corsa Castellini sul cui cross dalla destra si avventa Marsura che serve l’assist a Di Carmine… abile a girare di testa alle spalle di Vannucchi: 1-0 !

24° nel Catania, Lorenzini sostituisce l’acciaccato Bocic;

27° Vannucchi nega la gioia del gol a Chiricò deviando in angolo la sua conclusione;

28° Catania vicino al raddoppio: sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Lorenzini deviato dalla nuca di Zammarini: il pallone si adagia sullo spigolo della porta ospite e torna in campo!

28°nel Taranto, Bifulco e Samele sostituiscono Mastromonaco e Romano;

32° punizione di Cianci… respinta dalla barriera;

38° nel Catania… Zanellato, Dubickas e Sarao sostituiscono Chiricò, Marsura e Di Carmine;

39° punizione insidiosa di Cianci: Bethers blocca il pallone;

41° mischia in area etnea conclusa dal diagonale di Fiorani che esce di pochissimo;

43° Zammarini salva la sua porta respingendo la conclusione di Samele;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° il Catania manca clamorosamente il raddoppio: Zanellato mette il pallone sui piedi del liberissimo Dubickas la cui conclusione si stampa sulla traversa interna della porta tarantina!

49° Calvano tira di poco alto dalla distanza;

50° vince il Catania: 1-0 !