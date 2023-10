Il Catania non sfonda e il Latina non ruba niente: al Massimino finisce 1-1

I rossoazzurri sprecano altri punti casalinghi

4' DI LETTURA

CATANIA – Catania e Latina si dividono la posta in palio: 1-1 al termine di una gara in cui i rossazzurri sono stati costretti a rincorrere i laziali, passati inopinatamente in vantaggio al culmine in una sporadica sortita nella metà campo avversaria.

La squadra allenata da Tabbiani non è riuscita ad esprimersi come in altre occasioni, fraseggiando spesso senza costrutto e sbattendo contro la munita retroguardia di un ordinato Latina. Anche stavolta i legni della porta avversaria hanno influito sul risultato finale senza che ciò debba costituire un alibi per i padroni di casa. Inizio con poche idee dell’undici etneo, privo dello squalificato Bocic e con Marsura sulla fascia. Il Latina si difende con ordine e, alla prima occasione, sfrutta l’indecisione avversaria. Curado si fa sovrastare nello stacco aereo da Mastroianni che di testa devia verso la porta rossazzurra. Bethers è reattivo ma nulla può sul tapin ravvicinato del numero 9 laziale.

I rossazzurri provano a reagire ma l’ennesimo palo stagionale si oppone al pareggio di Curado che di tacco aveva deviato la conclusione di Silvestri.

La ripresa inizia con un brivido per gli oltre 16 mila spettatori presenti sugli spalti quando Fella supera Silvestri e scaglia una conclusione a botta sicura che Bethers riesce a smanacciare sul palo. Il Catania manovra in maniera approssimativa e non riesce a trovare sbocchi… sino a quando Marsura riscatta la sua prova opaca e dalla sinistra mette il pallone sul sinistro di Chiricò che, al volo, sigla imparabilmente il pareggio. Il finale è un assalto all’area del Latina ma Di Carmine è poco attento e non sfrutta le imbeccate di Chiricò mentre la traversa si oppone alla bordata di Bouah.

Finisce in parità. Il Catania spreca altri punti casalinghi ma oggi poteva andare peggio!

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania

domenica 8 ottobre 2023 – ore 16,15

7^ giornata di andata

Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – LATINA 1-1

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bheters, Castellini (dal 14°s.t. Bouah), Silvestri, Curado (k), Mazzotta, Zammarini (dal 41°s.t. Zanellato), Quaini (dal 26°s,t, Ladinetti), Rocca (dal 14°s.t. Deli), Chiricò, Di Carmine, Marsura (dal 41°s.t. Sarao).

A disposizione: Albertoni, Lorenzini, Maffei.

Allenatore: Luca Tabbiani.

LATINA (3-5-2) – Cardinali, De Santis (dal 40°s.t. Serbouti), Rocchi, Cortinovis, Ercolano (dal 40°s.t. Di Renzo), Paganini, Biagi (dal 40°s.t. Perseu), Di Livio (k) (dal 21°s.t. Cittadino), Crecco, Fella, Mastroianni (dal 32°s.t. Jallow).

A disposizione: Bertini, Marino, Del Sole, Polletta, Gallo, Fabrizi.

Allenatore: Daniele Di Donato.

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata.

Assistenti: Francesco Romano (Isernia) e Ayoub El Filali (Alessandria).

Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno).

Reti: 18°p.t. Mastroianni (LAT); 28° Chiricò (CT).

Indisponibili: Rizzo G., Chiarella, Rapisarda, Dubickas, Popovic, De Luca (CT);

Squalificati: Bocic (CT).

Ammoniti: Rocca (CT); Di Livio (LAT); Cortinovis (LAT); Bouah (CT); De Santis (LAT).

Spettatori: 16.812

Cronaca

Primo tempo (0-1)

3° Chiricò ci prova dalla distanza: centrale;

11 sul cross radente di Castellini… Marsura calcia alle stelle;

14° gran parata di Bheters che devia in angolo la conclusione di Fella indirizzata all’incrocio dei pali;

15° Rocca conclude alto dal limite;

17° Chiricò si gira bene in area ma il suo tiro finisce alto;

18° Latina in vantaggio: sul cross di Fella… Mastroianni anticipa Curado e schiaccia di testa. Bethers respinge il pallone d’istinto ma lo stesso Mastroianni è lesto nel ribadire in rete a porta vuota; 0-1 !

32° tiro-cross di Chiricò che Cardinali devia in corner;

37° Catania ad un passo dal pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo… Chiricò mette in mezzo, Silvestri calcia al volo e Curado devia col tacco: palo !

43° Rocca calcia a lato;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo premia il Latina… in vantaggio grazie all’unica sortita offensiva. Catania evanescente.

Secondo tempo (1-1)

3° Latina vicinissimo al raddoppio: su rimessa laterale… Fella si sbarazza agevolmente di Silvestri e scaraventa in porta: Bethers riesce a toccare il pallone che si stampa sul palo. Poi… Mazzotta evita il tapin di un avversario ad un passo dalla linea di porta!

9° mischia in area ospite con conclusione debole di Mazzotta;

11° staffilata di Quaini… deviata in corner;

14° nel Catania, Bouah e Deli sostituiscono Castellini e Rocca;

17° Ercolano calcia alto da buona posizione;

21° nel Latina, Cittadino rileva Di Livio;

26° nel Catania, Ladinetti subentra a Quaini;

28° pareggio del Catania: azione caparbia di Marsura sulla sinistra che mette in mezzo per la deviazione al volo di Chiricò che sbatte in rete il pallone dell’1-1 !

32° nel Latina, Jallow sostituisce Mastroianni;

34° Ladinetti perde palla a centrocampo e, sugli sviluppi dell’azione, Jallow gira a lato;

36° sulla respinta di pugno di Cardinali… Chiricò calcia al volo dal limite dell’area ma il portiere ospite blocca a terra;

39° Marsura ignora il liberissimo Mazzotta e tira debolmente;

40° nel Latina, Perseu, Di Renzo e Serbouti prendono il posto di Biagi, Ercolano e De Santis

41° nel Catania, Sarao e Zanellato rilevano Marsura e Zammarini;

45° concessi 6 minuti di recupero;

49° gran tiro di Bouah che scheggia la traversa dopo una deviazione!

51° finisce in parità (1-1).