Il Catania soffre ma vince ancora: Mariglianese k.o. al Massimino

Gli etnei ottengono il successo in rimonta grazie alle reti di Chiarella e Sarno

5' DI LETTURA

CATANIA – Soffre ma vince il Catania, rimontando sulla coriacea Mariglianese che aveva chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco. Ferraro schiera De Respinis al centro dell’attacco, vista la squalifica di Sarao e l’indisponibilità di Jefferson mentre Boccia è confermato a destra vista l’assenza anche di Rapisarda.

In avvio, il Catania crea subito i presupposti per sbloccare il risultato ma De Respinis e De Luca mancano il guizzo vincente. Così sono gli ospiti a segnare in occasione del loro primo affondo. Maydana pesca il “jolly” dal limite dell’area e beffa Bethers con un bel tiro di esterno sinistro. Sulle ali dell’entusiasmo, gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio con Bacio Terracino che manda il pallone a sbattere contro la traversa… direttamente su calcio di punizione. I rossazzurri non si demoralizzano e, nel finale di primo tempo, potrebbero agguantare il pari. De Respinis viene falciato in piena area campana ma, dagli 11 metri, Lodi sbaglia il suo secondo penalty stagionale facendosi respingere la conclusione da Cappa che si distende sulla sua destra.

Nella ripresa, Ferraro opera subito tre cambi risultati, poi, determinanti. Entra anche il secondo portiere, Groaz, visto che tra coloro che lasciano il campo c’è anche un insufficiente Vitale. Ed è proprio uno dei subentrati a propiziare l’immediato gol del pareggio: Russotto vola via sulla sinistra e tira forte verso la porta avversaria. Cappa non trattiene e Chiarella spedisce il pallone in rete in scivolata. Entrano anche Forchignone e Sarno. Proprio quest’ultimo lancia in verticale De Luca, abile a saltare il portiere ospite che lo stende: secondo rigore di giornata ma, stavolta, Sarno spiazza Cappa e porta in vantaggio il Catania.

Nel finale, la Mariglianese prova qualche sporadica sortita in avanti, soprattutto con velleitarie conclusioni dalla distanza. Forchignone, invece, fallisce la terza rete dei padroni di casa tentando lo “scavetto” su Cappa che non si lascia sorprendere. I rossazzurri vincono la settima partita consecutiva e, domenica prossima, si presenteranno sul campo della seconda in classifica, Locri, con il rassicurante vantaggio di +14 punti.

_______________________________________________________

Stadio “Angelo Massimino”- di Catania, domenica 12 febbraio 2023 – ore 14,30

6^ giornata di ritorno– Serie D girone I – 2022-2023

CATANIA – MARIGLIANESE 2 – 1

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers (dal 1°s.t. Groaz), Boccia, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 23°s.t. Sarno), Vitale (dal 1°s.t. Palermo), Chiarella (dal 20°s.t. Forchignone), De Respinis (dal 1°s.t. Russotto), De Luca.

A disposizione: Di Grazia, Baldassar, Giovinco, Litteri.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

MARIGLIANESE (3-5-2) – Cappa, Piscopo (k), Monteleone, Giordano, Fiorillo (dal 14°s.t. Corbisiero), Massaro, Oliva (dal 10°s.t. Garritano), Maydana (dal 35°s.t. Schena), Esposito, Cacciottolo, Bacio Terracino (dal 30°s.t. Barisone).

A disposizione: Lesta, Ciaravolo, Saporito, Petruccelli, Ferraro.

Allenatore: Pasquale Sena.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona.

Assistenti: Fabio D’Ettorre (Lanciano) e Stefano Carchesio (Lanciano).

Reti : 14° p.t. Maydana (MAR); 3°s.t. Chiarella (CT); 27°s.t. Sarno (CT) su rigore.

Ammoniti: Piscopo (MAR); Petruccelli (MAR); Somma (CT); Forchignone (CT); Cappa (MAR); Boccia (CT).

Indisponibili: Rapisarda, Jefferson (CT).

Squalificati: Sarao (CT).

Spettatori: 16.371

Note : Splende il sole sul “Massimino”. Terreno in buone condizioni. Presente in tribuna centrale il presidente rossazzurro, Ross Pelligra, insieme con il suo staff al completo. Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia. Imponente striscione esposto in Curva Sud e fragorosi cori di entrambe le “Curve” per ricordare il compianto capotifoso, Ciccio Famoso.

primo tempo (0-1)

4° sul cross di Rizzo, colpo di testa di Chiarella alto di poco;

6° occasione per il Catania: sul lancio di Rizzo… botta al volo di Chiarella; Cappa respinge sui piedi di De Respinis che manca il tapin vincente!

9° De Respinis mette in mezzo per l’accorrente De Luca la cui deviazione viene “sporcata” in corner da un difensore avversario;

14° Mariglianese in vantaggio: Maydana arpiona un pallone al limite dell’area etnea e lascia partire un gran tiro di esterno destro sul quale Bethers nulla può fare: 0-1 !

17° Chiarella tira alto da posizione decentrata;

21° Mariglianese vicinissima al raddoppio: Bacio Terracino timbra in pieno la traversa direttamente su punizione dal limite!

22° De Luca si scontra col portiere avversario: angolo;

23° Cappa sventa il tiro a rientrare, direttamente dalla bandierina, di Lodi: angolo;

25° tiraccio di Boccia… abbondantemente fuori;

26° Chiarella innesca De Respinis che conclude tra le braccia di Cappa;

27° Cappa anticipa De Luca in uscita bassa;

33° Lodi lancia De Luca che prima tira addosso a Cappa e poi manca il tapin!

40° girata di Vitale… respinta da un difensore campano;

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° atterrato De Respinis: rigore per il Catania! Dagli 11 metri… Lodi si fa respingere il penalty da Cappa!

48° il primo tempo si chiude con la Mariglianese in vantaggio!

secondo tempo (2-1)

1° nel Catania, Russotto, Palermo e Groaz sostituiscono De Respinis, Vitale e Bethers;

3° pareggio del Catania: volata sulla sinistra di Russotto la cui conclusione viene intercettata da Cappa. Chiarella si catapulta sul pallone e lo spedisce in rete in scivolata: 1-1 !

5° nella Mariglianese, Petruccelli sostituisce Giordano;

6° punizione di Maydana: alta;

10° nella Mariglianese, Garritano prende il posto di Oliva;

12° sul cross di Boccia… smanacciata di Cappa: sul pallone di avventa Russotto la cui botta al volo trova l’opposizione di un difensore;

14° nella Mariglianese, Corbisiero rileva Fiorillo;

20° nel Catania, Chiarella lascia il posto a Forchignone;

23° nel Catania, Sarno sostituisce Lodi;

27° De Luca, lanciato da Sarno, fila via in solitudine e salta Cappa che lo stende: rigore! Dagli 11 metri Sarno spiazza il portiere campano: 2-1 !

30° nella Mariglianese, Barisone sostituisce Bacio Terracino;

35° nella Mariglianese, Schena rileva Maydana;

40° Groaz blocca a terra la conclusione di Barisone;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° colpo di testa di Barisone, a lato;

49° Lorenzini lancia Forchignone che, solo davanti a Cappa, si fa deviare il pallone in angolo!

50° vince il Catania (2-1).