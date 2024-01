Il Catania torna in campo: alle 18.30 in scena a Crotone

I ventidue rossoazzurri a disposizione di mister Lucarelli

CATANIA – Si torna in campo per la prima sfida dell’anno 2024. L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato ventidue calciatori per la sfida al Crotone, in programma oggi alle ore 18.30 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per la ventesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Calabria, da ieri sera. Tra gli indisponibili anche Marsura, febbricitante, e Rocca, alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare riportato a Benevento.

Martedì 9 gennaio, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Catania-Brindisi, in calendario sabato 13 gennaio alle 20.45.