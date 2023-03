Il cerchio si è chiuso: individuato l’assassino di Francesco Ilardi

L'omicidio di Aci Sant'Antonio.

CATANIA. La ricostruzione. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Gli interrogatori scattati già la stessa sera dell’omicidio al Comando dei carabinieri di piazza Verga a Catania.

C’è un fermo per l’omicidio del 51enne Francesco Ilardi, ammazzato ad Aci Sant’Antonio in via Vittorio Emanuele a colpi d’arma da fuoco.

Nessun regolamento di conti: nessun contesto legato alla criminalità organizzata. L’assassinio sarebbe scaturito da una questione legata a fatti di natura economica in contrasto con un uomo col quale aveva lavorato in passato.



Le indagini condotte dai militari su disposizione della Procura della Repubblica di Catania hanno immediatamente dato i loro riscontri tanto da avere disegnato un quadro abbastanza nitido dei fatti già nella serata di lunedì.