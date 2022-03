Il colonnello russo Medvechek ucciso dalle sue truppe

I soldati lo hanno investito con un carro armato

“Un colonnello dell’esercito russo è stato ucciso dai suoi stessi militari, che si sono ammutinati per le grosse perdite subite dalla brigata meccanizzata numero 37 che guidava”. L’alto militare, che nelle gerarchie russe è un generale di divisione a due stelle, “si chiamava Medvechek e sarebbe stato ucciso dalle sue truppe” a Makariv, alla periferia Ovest della capitale Kiev.

La ragione di questa uccisione sono da ricercare “nelle gravissime perdite” subite dalla brigata russa, che avrebbero spinto i suoi soldati a ribellarsi contro il responsabile e a ucciderlo “investendolo”, probabilmente con un carro armato: “È la prova di come il morale tra le truppe di Mosca stia calando sempre di più”.

L’episodio potrebbe riferirsi a un caso circolato online due giorni fa, come riportato da alcuni giornalisti ucraini, che hanno parlato di una circostanza apparentemente simile occorsa al colonnello russo Yuri Medvedev, a capo proprio della stessa brigata di fanteria numero 37.

Oggi è la prima volta che fonti occidentali, tuttavia, confermano l’accaduto, motivato da un “ammutinamento” tra i soldati russi. Non solo: “È stato ucciso anche il settimo generale russo in battaglia”, sottolineano le stesse fonti, per ora non fornendo il nome.

Questa ultima grave perdita e la presunta rivolta dei soldati russi contro i loro capi militari sarebbe un altro brutto segnale per la guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina, per cui secondo Kiev l’esercito russo avrebbe già subito circa 20mila vittime sinora.