Le informazioni che trapelano.

Ucraina, c’è una data per la fine della guerra. “La Russia sta cercando di portare rinforzi in Ucraina attingendo alle sue truppe in Georgia, secondo il Pentagono. “Le forze armate russe ora si concentreranno sulla completa liberazione del Donbass”, afferma Mosca. E ai soldati sarebbe stato detto che la guerra finirà il 9 maggio. Intanto si temono 300 vittime nel teatro colpito a Mariupol. Le vittime tra i civili sono già almeno 1.035, secondo l’Onu.



–