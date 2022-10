Il compleanno dell’arcivescovo Lorefice: gli auguri della Chiesa

La ricorrenza.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il vicario generale monsignor Giuseppe Oliveri, la curia arcivescovile e la Chiesa di Palermo esprimono all’Arcivescovo Corrado fraterni auguri per il suo compleanno. “Uniti nel ringraziamento a Dio per il dono dell’Arcivescovo alla nostra comunità ecclesiale, – dicono dalla curia – assicuriamo alla Sua persona la nostra preghiera di ringraziamento per il dono della vita e del suo servizio in mezzo a noi”. Monsignor Corrado Lorefice è nato a Ispica, in provincia di Ragusa, il 12 ottobre 1962.

Il 26 settembre 1986 è ordinato Diacono nella cattedrale di Noto dal Vescovo Salvatore Nicolosi che il 30 dicembre 1987 lo ha ordinato presbitero nella chiesa della Santissima Annunziata di Ispica. Ha insegnato all’istituto superiore di Scienze religiose di Siracusa (2010-2013) e allo Studio Teologico “San Paolo” di Catania (2010-2015). Nel 2010 è nominato arciprete del duomo di San Pietro a Modica e vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Noto. Il 27 ottobre 2015 papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita; il 5 dicembre ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella Chiesa Cattedrale di Palermo e ha preso possesso dell’Arcidiocesi. Il 29 giugno 2016 riceve da papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano il Pallio, che gli viene imposto il 21 ottobre seguente dall’Arcivescovo Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia.