 Ponte sullo Stretto, il Consiglio dei ministri approva il decreto
Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte

Disposizioni urgenti su concessioni e commissari straordinari
ROMA – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

Il testo del ministero dei Trasporti è arrivato sul tavolo del Cdm dopo essere passato dalla riunione tecnica preparatoria di questa mattina, per superare i rilievi della Corte dei Conti.

All’ordine del giorno anche il decreto e il ddl in materia di sicurezza e il decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne.

