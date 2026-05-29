 Mosca avverte: Europa è parte nel conflitto, non può mediare con l'Ucraina
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Il Cremlino: “L’Europa è parte in conflitto e non può mediare con l’Ucraina”

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Le parole del portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov
MOSCA
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MOSCA – L’Europa non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché “sta combattendo al fianco di Kiev”. Lo ha dichiarato in un briefing con i media il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov.

“Al momento, l’Europa è parte in causa nel conflitto a fianco dell’Ucraina. Non dimentichiamo che le armi europee ci stanno sparando direttamente addosso, ed è impossibile ignorarlo”, ha dichiarato Peskov citato da Interfax. “Pertanto, ovviamente, in questa situazione, l’Europa non può pretendere di mediare in alcun modo”, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

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