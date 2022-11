Il Ct Palermo vince anche a Genova e chiude a 16 punti

La squadra femminile si impone a Cagliari e punta al primo posto nel girone

Ennesima domenica a forti tinte marchiate Ct Palermo nei campionati a squadre di Serie A1 maschile e Serie A2 femminile. Se per i ragazzi del team di A1 era già tutto deciso con la matematica qualificazione alle semifinali conseguita domenica scorsa, oggi a prendersi la ribalta sono le ragazze di A2 vittoriose 3-1 a Cagliari contro una squadra che a numero 1 schierava una top 150 Wta ovvero la greca Despina Papamichail.

Con questa preziosa affermazione la compagine palermitana dei capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni mette una bella ipoteca sul 1° posto nel girone che vale l’approdo alla doppia finale per il salto in A1 dell’otto e undici dicembre. I punti sono arrivati da Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e dal doppio Pedone – Bilardo che aveva ceduto il suo singolare alla forte giocatrice ellenica Papamichail.

Domenica 27 novembre con una vittoria a Foligno sarà matematico il primo posto, ma potrebbe anche bastare un pari in base a come andrà a finire il confronto tra le sarde e il Tc Padova. Anche oggi il Ct Palermo ha schierato solo atlete del proprio vivaio facendo a meno delle prestazioni dell’iberica numero 170 al mondo Marina Bassols Ribera che ha dovuto rinunciare a questa sfida per via di un piccolo infortunio patito a Madrid nei giorni scorsi.

Per quanto concerne il team maschile, è uscito vittorioso dal confronto in terra ligure contro il Tc Genova. Protagonisti Gabriele Piraino, reduce dalla meravigliosa esperienza come sparring alle Nitto Atp Finals, Carlos Gomez Herrera, Omar Giacalone e Pietro Marino che hanno vinto i rispettivi singolari chiudendo subito la pratica. Assenti quest’oggi lo spagnolo Albert Ramos Vinolas convocato in Coppa Davis e Salvatore Caruso in gara nel tabellone cadetto del Challenger 90 di Valencia.

Adesso il Ct Palermo attende di sapere chi sfiderà in semifinale. Possibili avversarie il fortissimo Park Genova di Fabio Fognini, il Tc Sinalunga Siena e il Tc Rungg Sudtirol. Andata certamente fuori casa domenica 27 novembre e ritorno in casa sette giorni dopo. La finale invece avrà luogo nelle giornate del 10-11 dicembre alla Stampa Sporting Torino.

Sesta giornata Serie A1 maschile

TC GENOVA – CT PALERMO 1-5

Gabriele Piraino b. Gianluca Cadenasso 6-1 6-3

Carlos Gomez Herrera b. Francesco Picco 6-1 6-0

Omar Giacalone b. Curzio Manucci 6-1 6-2

Pietro Marino b. Davide Spinetta 1-0 rit.

Francesco Picco – Gianluca Cadenasso b. Omar Giacalone – Pietro Marino 6-1 0-6 10-7

Gabriele Piraino – Francesco Mineo b. Curzio Manucci – Walter Barilari 6-1 6-2

Sesta giornata Serie A2 femminile

TC CAGLIARI – CT PALERMO 1-3

Giorgia Pedone b. Barbara Dessolis 6-3 6-1

Virginia Ferrara b. Beatrice Zucca 6-3 7-5

Despina Papamichail b. Federica Bilardo 6-4 5-7 7-6

Giorgia Pedone – Federica Bilardo b. Barbara Dessolis – Despina Papamichail 6-3 6-1