Il cugino di Messina Denaro: “Vittoria dello Stato”

Il regista di Castelvetrano rinnegò il latitante

1' DI LETTURA

CASTELVETRANO (TP) – “Questo è un giorno di gioia per me e la mi famiglia. Piango di felicità e di orgoglio”. Lo scrive sui social Giuseppe Cimarosa, regista di teatro a Castelvetrano, che ha rinnegato come parente di Matteo Messina Denaro. La mamma Rosa Filardo è cugina di primo grado del super latitante, il padre Lorenzo Cimarosa, invece, collaborò con la giustizia negli ultimi anni di vita prima di morire nel 2017.

“Il mio primo pensiero va a mio padre e a tutte le vittime che sono morte a causa di questo criminale e alle loro famiglie, a tutti i siciliani e, ancor di più, a tutti i castelvetranesi onesti ma anche quelli meno onesti che oggi posso davvero ritenersi liberi da un ombra che li ha tenuti sempre nel buio. Grazie Stato”, ha concluso Cimarosa.