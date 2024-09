“Il degrado in Corso Sicilia è insostenibile, le istituzioni ci aiutino” LE FOTO

Spazzatura, erbacce e insicurezza

CATANIA – Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Ingoglia, Comitato residenti Corso Sicilia e aree limitrofe.

“Buongiorno direttore, premetto che parlo a nome di tutti i residenti di Via Luigi Sturzo a Catania. La situazione nel tempo in questa via è diventata insostenibile, sia per lo stato di degrado in cui versa tutto il quartiere (cumuli di spazzatura ed erbacce varie) sia per l’insicurezza nella quale siamo costretti a vivere noi residenti (danneggiamenti e furti all’interno delle vetture posteggiate in strada).

Siamo perfettamente consapevoli che fino a quando non verranno rimosse le sacche di illegalità, dalle quali nasce tutto quanto sopra evidenziato, all’interno dell’ex quartiere San Berillo vecchio, non si potrà mai raggiungere una condizione di normalità.

Chiediamo pertanto che istituzioni e forze dell’ordine ci stiano vicine affinché una volta per tutte si possa riqualificare il quartiere affinché noi residenti possiamo vivere nella pulizia e nella sicurezza”.

(Francesco Ingoglia, Comitato residenti Corso Sicilia e aree limitrofe)