Il docufilm dedicato a Totò sarà presentato a Venezia

Il documentario ha avuto la partecipazione del catanese Francesco La Rosa

1' DI LETTURA

Il docufilm “Umanamente Totò poi il comico” sarà presentato a Venezia il prossimo 2 settembre in occasione della 79° Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia. Il film documentario si avvale della partecipazione del catanese Francesco La Rosa che ha partecipato alla realizzazione dello stesso come Director Special Guest. Venerdì prossimo, a Venezia, all’interno dello storico locale “Al Colombo” sarà presentato il docufilm dedicato al Principe Antonio De Curtis in arte Totò e al ricordo della figlia, Liliana De Curtis, scomparsa lo scorso giugno. La produzione del film documentario è della Associazione “ Amici di Totò…a prescindere Onlus” con il suo Presidente Alberto De Marco. L’incontro e la proiezione del docufilm sarà curato da Laura Villani. “Umanamente Totò poi il comico” ha avuto alla regia Alberto De Marco e Franco Esposito con la collaborazione del nostro Francesco La Rosa. Contiene spezzoni d’archivio cinematografici, interventi originali e interviste a personaggi come la stessa Liliana De Curtis, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Albano Carrisi, Lucio Dalla, Yari Gagliucci, l’autore televisivo Giancarlo Governi, il Direttore dell’archivio di Stato di Salerno Renato Dentoni Litta, Renato Rascel, il capitano dello yacht di Totò Francesco de Simone e altri. Francesco La Rosa è stato insignito , per la partecipazione come Director Special Guest, del premio “Solunto International Award” e lo scrittore, sceneggiatore e giornalista Alberto De Marco dall’Aiae Award.