Il femminicidio di Klodiana: “Gli angeli non vivono all’inferno”

Si cerca il marito della donna.

Anche il sorriso di Klodiana è stato spento dalla violenza di un femminicidio, a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Klodiana Vefa, 35 anni, è stata uccisa in strada, nella serata di ieri, raggiunta da colpi di arma da fuoco.

Le ricerche del marito

Le ricerche si stanno concentrando sul marito della vittima. L’uomo risulta irreperibile. La donna, madre di due figli, forse, si stava separando, formalmente, da lui. I due, comunque, si erano lasciati, da quanto trapela. Secondo alcune testimonianze, sul luogo del delitto sono stati uditi più spari.

“Gli angeli non vivono all’inferno”

“Se un uomo si aspetta che una donna sia un angelo nella sua vita, deve prima creare il paradiso per lei. Perché gli angeli non vivono all’inferno” scriveva poche settimane fa Klodiana Vefa sul suo profilo Instagram, e ancora: “Mi conosco benissimo sono fatta di cemento armato e vetro soffiato. Alcune cose non mi toccano, altre mi distruggono”. Così i messaggi social della vittima, riportati da ‘Repubblica’.