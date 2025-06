Il femminicidio di Sara, negata la perizia psichiatrica per Argentino

La decisione del Gip

MESSINA – Il Gip di Messina Eugenio Fiorentino ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica per Stefano Argentino, in carcere per l’omicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa in strada nella città dello Stretto lo scorso 31 marzo. La richiesta era stata presentata dal legale della difesa, Giuseppe Cultrera. Lo scrive la Gazzetta del Sud.

Tra i motivi del rigetto, la carenza della documentazione sanitaria prodotta. Secondo l’avvocato, che non esclude il ricorso in Cassazione, dai primi colloqui con l’indagato, collega della vittima, “era emersa una condizione simil patologica. Argentino è nato e cresciuto in un clima familiare a dir poco tormentato”.