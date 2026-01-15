Il fortino della droga a Falsomiele, scarcerato uno dei presunti capi

Indagato assieme ad altre 79 persone

PALERMO – Sono venute meno le esigenze cautelari. Scarcerato Sergio Sangiorgio, finito in carcere a settembre dell’anno scorso con l’accusa di essere a capo di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga nella zona di Falsomiele.

Il giudice per le indagini preliminari Filippo Serio ha accolto l’istanza degli avvocati Giovanni Castronovo e Giacomo Frazzitta. I legali hanno sostenuto che una parte dei reati contestati risale al periodo 2019-2021 e che Sangiorgio è stato assolto dal tribunale di Marsala dall’accusa di spaccio. Il fatto che ci fosse pendente questo procedimento era stato uno degli elementi alla base dell’applicazione della custodia cautelare.

Gli indagati sono in tutto 80 e si attende la data di fissazione del processo.