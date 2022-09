Il G7 dà l’ok al price cup sul petrolio e la Russia chiude il gas

Il ministro Cingolani ha bollato la reazione russa come "un ricatto, una partita a poker"

I ministri delle finanze del G7 danno l’ok al price cup sul petrolio e la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, auspica a breve un tetto anche al prezzo del gas. La risposta della Russia è lo stop totale a Nord Stream, ufficialmente per un guasto a una turbina, per la Siemens ragione tecnicamente non sufficiente.

Il ministro della transizione ecologica Cingolani ha bollato la reazione russa come “un ricatto, una partita a poker”.

Zelensky a Cernobbio: pronti ad aumentare l’export di energia ma Zaporizhzhia deve funzionare. Forte calo del gas ad Amsterdam, chiude a 214 euro.

Il governo lavora al decreto sul caro bollette per la prossima settimana e ragiona sulla tassazione degli extraprofitti.