Il Green Basket rinuncia alla trasferta di Mestre

E' piena emergenza societaria per il club palermitano che adesso rischia di non poter concludere il torneo

PALERMO – Il rischio che il Green Basket Palermo chiuda anzitempo il proprio campionato si fa sempre più concreto. Dopo il comunicato di qualche giorno fa, che metteva in luce la situazione di grave emergenza del club, la società biancoverde ha annunciato la rinuncia alla trasferta di Mestre che si sarebbe dovuta svolgere domenica 15 gennaio.

Di seguito il comunicato del club:

“Green Basket Palermo, facendo seguito alla precedente comunicazione che intendeva far luce sull’attuale situazione emergenziale in seno al club biancoverde, annuncia che si vede costretta a rinunciare alla prossima trasferta di Mestre, in programma questa domenica. Ulteriori valutazioni circa il prosieguo del campionato di Serie B seguiranno nei prossimi giorni”.