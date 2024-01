Il lago dei cigni del Balletto della Georgia: tutto esaurito a Catania 

In scena al teatro Bellini dal 24 al 28 gennaio

CATANIA – È sold out da settimane l’allestimento del Balletto statale della Georgia de ‘Il lago dei cigni’ di Čajkovskij che andrà in scena dal 24 al 28 gennaio al teatro massimo ‘Vincenzo Bellini’ di Catania. La coreografia di Aleksej Fadeechev si ricollega a quella di Marius Petipa e Lev Ivanov: l’attuale versione, rivisitata anche sul pianoforte musicale, risale all’11 marzo 2016, quando è andata in scena, per la prima volta all’Opera di Tbilisi.

L’orchestra del Bellini sarà diretta da Papuna Gvaberidze. Le scenografie sono di Vjaceslav Okunev, i costumi di Steen Bjarke. Interpreti principali alcune delle più celebri stelle del Balletto di Stato della Georgia, che si alterneranno nelle diverse recite: Nino Samadashvili/Laura Fernandez/ Maria Kochetkova (Odette/Odile); Daler Zaparov/Filippo Montanari/Efe Burak (Siegfried); Marcelo Soares/Sungwook Jung (Rothbart).

La nascita della Scuola del Balletto della Georgia si deve alla danzatrice italiana Maria Perrini, allieva di Enrico Cecchetti. Il Teatro di Tbilisi ha ospitato il debutto internazionale di questa grande ballerina che presentava, per la prima volta al pubblico georgiano, i famosi 32 fouetté. Vi rimase dal 1897 al 1907 e fu grazie a lei che si aprì il primo centro georgiano per lo studio della danza classica. Il suo metodo di insegnamento e i suoi allievi posero le fondamenta per la creazione del Balletto di Stato della Georgia – Sebastian Kloborg.