Il Mago Dimis dai piccoli pazienti del Garibaldi Nesima per il World Magic Day

Tappa al reparto di pediatria

CATANIA – In occasione del World Magic Day, ieri 2 settembre, il Mago Dimis ha fatto tappa al reparto di pediatria dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, regalando ai piccoli degenti un pomeriggio di sorrisi, stupore e creatività.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con lo staff sanitario diretto dal dottor Antonino Palermo, non si è limitata a uno spettacolo di magia: Dimis ha infatti coinvolto i bambini in un vero e proprio corso di illusionismo, permettendo loro di imparare e sperimentare piccoli trucchi, trasformandosi per un giorno in giovani apprendisti prestigiatori.

“La magia – spiega Dimis – non è soltanto divertimento o sorpresa. È un linguaggio universale che stimola la fantasia, aiuta a sviluppare la manualità e diventa un ponte per l’interazione sociale. Per i piccoli pazienti, che stanno affrontando momenti difficili, l’illusionismo può rappresentare una sorta di cura parallela: un modo per distrarsi, sorridere e sentirsi protagonisti, anche solo per qualche ora”.

Il laboratorio di magia ha visto i bambini impegnarsi con entusiasmo, tra corde e piccoli giochi di prestigio, mentre medici e familiari hanno accolto con grande calore l’iniziativa, sottolineando l’importanza di attività capaci di unire terapia e leggerezza.

Al termine dell’incontro ogni bambino ha ricevuto in regalo una bacchetta magica. Con questo appuntamento, Dimis rinnova il suo impegno a portare la magia non solo sui palchi, ma anche nei luoghi dove un sorriso ha il potere di fare la differenza.