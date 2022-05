Il Milan cambia proprietà, dal fondo Elliott passa a RedBird

Il club rossonero passa al fondo Usa, Elliott mantiene una quota di minoranza

1' DI LETTURA

MILANO – Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull’accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird.

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

La società d’investimento statunitense subentra al fondo di Singer, che aveva rilevato il club nel 2018. RedBird, fondo d’investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come Elliott, che resterà con una quota nella società rossonera.