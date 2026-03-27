Il Mpa batte un colpo: serve una svolta vera, non un maquillage di Giunta

Le parole del deputato regionale Primavera

PALERMO – “In tempi non sospetti il Movimento per l’autonomia ha suggerito al presidente della Regione e alla segreteria regionale di Forza Italia una radicale svolta politica nella coalizione di maggioranza. Fino a ieri eravamo una voce nel deserto, però constatiamo che ciò che con il passare dei mesi diventava intanto un’eco, in queste ore si è trasformato in coro”. Lo dice il deputato regionale Mpa Santo Primavera.

Primavera: “Serve un cambio di passo”

“Siamo consapevoli che mai ‘nessun profeta è stato accettato in patria’. Ma noi del Mpa da azionisti politici del centrodestra siciliano, ci ostiniamo ancora ad insistere su un cambio di passo – aggiunge -. Per questo, riteniamo che il rilancio dell’azione di governo regionale passi da una ricomposizione di una giunta autorevole nelle personalità e condivisa da tutti i partiti di maggioranza. Evitando un classico maquillage composto da singoli assessori espressione di gruppi o peggio di singoli deputati. Ribadiamo che solo scelte condivise possono ridare credibilità al progetto politico del centrodestra siciliano”.