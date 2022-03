Palermo-Vibonese 0-0: DIRETTA LIVE DEL MATCH

La diretta testuale del match

PALERMO – Il Palermo cerca il riscatto dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Virtus Francavilla e lo cerca in casa dove, in questa stagione, ha fatto benissimo. I rosanero si trovano di fronte la Vibonese ultima in classifica che sembra spacciata e destinata alla retrocessione in Serie D.

Baldini manca in campo nove undicesimi della formazione vista nell’ultima gara. Gli unici cambi sono Massolo per Pelagotti tra i pali e Marconi per Perrotta in difesa, il resto della formazione resta invariata con Brunori in avanti supportato da Valente e Floriano sugli esterni, con Luperini sulla trequarti. 3-5-2 per la squadra calabrese che in avanti sarà trascinata dall’ex primavera rosanero Devis Curiale.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è degli ospiti che, con il completo bianco, attaccheranno da sinistra verso destra, il Palermo con completo abituale, maglia rosa e nero, pantaloncini e calzettoni neri da destra verso sinistra. Partenza sprint per gli ospiti con Spina che cavalca lungo tutta la fascia sinistra arriva dalle parti di Massolo ma calcia debolmente.

Al 6′ grande occasione per i rosanero. Floriano crossa dalla sinistra, Valente salta di testa e viene fermato dal palo. Padroni di casa, un minuto dopo, ancora pericolosi con gli esterni d’attacco. Floriano pesca benissimo Valente, l’ex Carrarese mette dentro l’area un cross basso per Brunori che, però, non arriva sula sfera.

I rosanero di mister Baldini stanno dominando in questo primo scorcio di partita, con i calabresi che cercando di difendersi e provare a far male in ripartenza. Sembra aver preso un po’ di vigore la squadra allenata da Nevio Orlando, che adesso si fa vedere nella metà campo rosanero, ma senza premere troppo. Minuto 22, calcio d’angolo per il Palermo, Mengoni smanaccia come può la sfera arriva tra i piedi di Floriano che calcia malamente quasi servendo l’estremo difensore avversario.

Il ritmo della sfida è calato molto. I padroni di casa non riescono a trovare spazio tra le maglie strette della Vibonese che resta sempre guardinga.

Al 39′ ci prova dalla distanza Valente. L’esterno rosanero si avventa su un pallone che vaga quasi al limite dell’area, calcia con il destro ma è poco preciso e manda fuori. Occasionissima Palermo al 41′ con il bomber Brunori che colpisce la traversa. Tutto nasce da un calcio di punizione, De Rose serve Damiani posizionato fuori l’area avversaria, l’ex Empoli scodella per Brunori che con una girata al volo spara sulla traversa.

Senza nessun minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO:

Doppio cambio per il Palermo. Baldini manca in campo Dall’Oglio e Perrotta per Damiani e Marconi.

Al 5′ della ripersa rosanero vicino al vantaggio. De Rose calcia verso la porta difesa da Mengoni, la sfera viene deviata e finisce di poco sopra la traversa.

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

VIBONESE: 1 Mengoni (cap.), 4 Polidori, 5 Risaliti, 8 Basso, 10 Spina, 13 Zibert, 17 Blaze, 19 Corsi, 23 Suagher, 27 Carosso, 99 Curiale. A disposizione: 22 Marson, 3 Alvaro, 6 Gelonese, 7 Grillo, 9 La Ragione, 15 Bellini, 21 Panati, 25 Cattaneo, 28 Golfo.Allenatore: Orlandi.

Arbitro: Fontani (Salama-Lanza). Iv Uomo: Peletti

NOTE: ammonito Polidori (V), Marconi (P),

MARCATORI: