Il Palermo chiama a raccolta i tifosi: nuovo murales dopo l’atto vandalico

Appuntamento al "Renzo Barbera" per una nuova decorazione

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo l’atto vandalico che ha rovinato la cancellata dello stadio con i murales degli artisti internazionali del FestiGRAFF, il club rosanero ha ricevuto un’incredibile ondata di solidarietà e legittima indignazione contro gli autori di quella vigliaccata (per fortuna già individuati grazie all’ottimo lavoro delle Forze dell’ordine).



Tramite un comunicato ufficiale diramato sul sito del Palermo, la società chiama a raccolta i tifosi: “Vogliamo prendere la parola indignazione e lasciare solo la parte che ci piace di più: azione. Visto che in tantissimi ci avete chiesto come ‘dare una mano’, vi prendiamo in parola: giovedì 30 giugno alle 18 vediamoci tutti nel piazzale dello stadio, decoreremo tutti insieme una grande parete nera lasciando con la vernice rosa un’impronta delle nostre mani. Grandi e piccoli tifosi rosanero diventeranno “artisti” per un giorno, per dimostrare a chi vuole distruggere il bello che a lasciare un segno siamo più bravi noi, e lo facciamo a volto scoperto e alla luce del giorno. Nel frattempo gli artisti Giulio Rosk e Luca D’agostino lavoreranno sulle pareti deturpate per cancellare le scritte del vandalo e ripristinare le opere artistiche rovinate”.