Il Palermo chiude per Segre, adesso nel mirino c’è Saric

Proseguono le trattative di mercato del club rosanero

PALERMO – Il mercato del club rosanero non si ferma. Dopo l’arrivo di Eugenio Corini sulla panchina della compagine siciliana, le trattative di calciomercato del Palermo sono tornate ad essere abbastanza attive. In uscita, due protagonisti della promozione in Serie B hanno salutato il capoluogo siciliano: Francesco De Rose è passato al Cesena e Gregorio Luperini si è trasferito al Perugia. In entrata, intanto, i rosanero hanno piazzato già diversi colpi. Per la mediana è arrivato Leo Stulac, in difesa si è aggiunto Davide Bettella e infine per il reparto avanzato ha firmato il palermitano Francesco Di Mariano.

Il duo Rinaudo-Zavagno, però, non è intenzionato a rallentare e dopo le prime due giornate di campionato (vittoria casalinga in casa contro il Perugia e pareggio in trasferta a Bari), la rosa guidata da mister Corini dovrebbe continuare ad arricchirsi. Secondo diverse indiscrezioni, il centrocampista Jacopo Segre si aggiungerà a Brunori&Co. già a partire dalla prossima settimana. Nella trattativa con il Torino, il giovane attaccante Giacomo Corona andrà a vestire la maglia dei granata. A questo punto, i dirigenti del club rosanero stanno cercando l’affondo per portare a Palermo Dario Saric dall’Ascoli. C’è da superare la concorrenza della Cremonese, ma l’offerta messa sul piatto non sarebbe da sottovalutare da parte della squadra bianconera che sarà ospite proprio dei rosanero al “Barbera” la sera del 27 agosto.