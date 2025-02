Il Palermo è una delusione: Dionisi nel caos, la rabbia dei tifosi

Altra partita deludente. Andremo avanti così?

Gli eccessi non sono accettabili, per nessun motivo. La violenza verbale si rispecchia nell’immediata condanna morale di chi la mette in pratica.

Chi sta insultando l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi – uomo garbato e mai sopra le righe -, chi lo offende sui social, come ha fatto allo stadio, ritenendo di trovarsi in perimetri con licenza di sguaiataggine, non avrà mai ragione.

La premessa è d’obbligo, nella necessaria salvaguardia del rispetto. Dopodiché, in chiave onestamente critica, tutto appare evidente per chi ha visto anche Palermo-Mantova, ennesimo approdo deludente di una stagione disgraziata.

Dionisi non ha mai trovato il Palermo. Il Palermo non ha mai trovato Dionisi. Corretto prenderne atto e solidarizzare con lo sgomento sportivo dei tifosi perbene.

Il pareggino, che per un pelo non si è trasformato in sconfitta, offre l’immagine di una squadra in piena crisi, nonostante il vigoroso mercato di riparazione.

La confusione della guida tecnica, nelle scelte di oggi, come per molte altre di ieri, sembra avere raggiunto livelli paradossali. Si procede per prove ed errori (soprattutto), in un caos senza identità, né personalità. Le parole post-gara risuonano surreali.

L’ambiente è frastornato. I calciatori – sulla cui tenuta agonistica andrebbe compiuta una riflessione a parte – non sanno più a che principio tattico votarsi.

La situazione, nella sua scarsa digeribilità, ha, almeno, il merito di una chiarezza abbacinante.

I tifosi rosanero hanno diritto alla loro rabbia sportiva (nei limiti dovuti) come a una risposta decisa, forse l’unica possibile. Se, invece, si andrà avanti così, senza scossoni, qualcuno spieghi la strategia. Perché, francamente, non l’abbiamo capita.