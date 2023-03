Il Palermo si gode Soleri, il “nuovo” partner d’attacco di Brunori

L'attaccante classe 1997 dopo un inizio di campionato difficile si è preso l'attacco rosanero

PALERMO – Terminato il ritiro al centro sportivo “La Vinya” di Girona, a partire da lunedì 27 marzo il Palermo riprenderà la preparazione in vista della trasferta del “Tardini” di Parma. La compagine rosanero si prepara alle ultime otto giornate del campionato regolare di Serie B, forte del convincente successo dell’ultima giornata contro il Modena e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona play-off.

In un Palermo che ha perso soltanto una gara nelle ultime 16 giornate, nelle ultime settimane ha ripreso a brillare la stella di Edoardo Soleri. Tra i protagonisti della promozione della passata stagione, l’attaccante rosanero dopo un inizio di campionato difficile si è preso l’attacco rosanero diventando il partner d’attacco titolare dell’inamovibile bomber Brunori.

L’ASCESA DI SOLERI

Autore, nella passata stagione, di 12 reti nelle 42 presenze in Serie C tra campionato e play-off, l’inizio di torneo in Serie B di Soleri è andato molto a rilento. L’attaccante romano nel girone d’andata ha infatti racimolato solo 170 minuti, tra scampoli di partita e otto panchine senza fare il proprio ingresso in campo. Indietro nelle gerarchie dell’attacco rosanero, durante la sessione invernale di mercato per Soleri si sono fatte sempre più vive le voci di una partenza in prestito ma la punta classe 1997 è rimasta a Palermo guadagnandosi, con il tempo, sempre più spazio.

Nel girone di ritorno, infatti, l’attaccante rosa ha sempre fatto il proprio ingresso in campo, trovando la sua prima rete contro la Reggina e ripetendosi altre due volte contro Sudtirol e Modena. Contro i canarini di Tesser Soleri ha realizzato la sua prima rete in rosanero partendo dal primo minuto, a coronamento di un trittico di gare nelle quali è balzato a prima scelta insieme prima a Brunori e poi a Tutino per la squalifica del bomber italo-brasiliano.

AMORE A TINTE ROSANERO

Sin dalla passata stagione in Serie C, Soleri si è distinto per grande attaccamento alla maglia anche nei momenti nei quali vedeva poco il campo. Da tutti gli allenatori che si sono susseguiti nella panchina del Palermo l’attaccante romano è stato preso come punto di riferimento, per spirito di sacrificio e il grande impegno messo in campo ogni qual volta veniva chiamato in causa.

Impegno che gli è valso il soprannome di Edoardo “entra e segna” Soleri e il forte affetto della tifoseria rosanero, nonché il riscatto a titolo definitivo per giocarsi le sue carte anche nel temibile campionato di Serie B. Anche in questo torneo cadetto, Soleri ha saputo aspettare il proprio turno non facendo mai mancare il proprio apporto e grande spirito di sacrificio anche nei momenti più difficili guadagnandosi, con fatica e merito, un posto nell’attacco titolare del Palermo.