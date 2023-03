Il Palermo torna alla vittoria: Modena KO 5-2

Tutte le azioni salienti della sfida valida per la trentesima giornata di Serie B

PALERMO – Il Palermo torna al “Renzo Barbera” alla ricerca del successo. Tra le mura amiche dell’impianto di viale del Fante la compagine rosanero affronta, per il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B, il Modena di Tesser.

Gara importante per entrambe le compagini, con il Palermo che vuole interrompere la striscia di pareggi consecutivi, ormai arrivata a cinque nonostante ottime prestazioni e una griglia play-off che rimane a distanza ravvicinata. Ad un solo punto dai rosanero vi è proprio il Modena che, dopo tre sconfitte consecutive, ha riassaporato il gusto della vittoria nell’ultimo turno casalingo contro il Pisa.

Emergenza infortuni da entrambe le parti, con Corini che si ritrova costretto a fare scelte praticamente obbligate. Davanti a Pigliacelli, nel consueto 3-5-2, spazio a Mateju, Nedelcearu e Graves con il trio Saric-Gomes-Verre in mediana supportati dagli esterni Valente e Aurelio. In avanti, con Brunori per la prima volta assente dal suo arrivo a Palermo, agiranno Tutino e Soleri.

PRIMO TEMPO

Il primo pallone del match sarà dei modenesi guidati da Tesser. Ospiti in vantaggio al 4′ con Strizzolo; buco a centrocampo del Palermo, palla per Tremolada che imbuca per Strizzolo che sfrutta lo spazio superando in velocità Nedelcearu arrivando in area e con un tocco sotto super Pigliacelli.

Il Palermo all 8′ trova l’illusione del pari con Tutino. La rete viene annullata per posizione irregolare dell’attaccante ex Parma, ma si nota subito la reazione della squadra di casa. Rosanero vicini al pareggio al 12′ con Soleri che sfiora il palo alla destra di Gango. Nedelcearu serve Gomes che con una finta di corpo illude l’avversario, lancia per Soleri che si infila tra le maglie dei canarini, entra in area e calcia sfiorando il palo.

Modena ancora pericoloso al 17′, palla al centro dell’area rosanero che viene leggermente sfiorata da Nedelcearu, questo favorisce comune gli ospiti che calciano da fuori con Magnino, il numero 6, però, è impreciso e calcia al lato di Pigliacelli. Al 24′ è Valente a provarci con un tiro da fuori, la sua conclusione però è una preda facile per l’estremo difensore dei gialloblù.

Il Palermo al 25′ trova il gol del pari con Tutino, l’ex Parma conquista palla al limite dell’area calcia con il destro, la sfera viene deviata quel tanto da non permettere l’intervento di Gagno. Per il numero 7 è il primo gol con la maglia dei rosanero.

Ospiti nuovamente avanti al 30′ con Strizzolo che sigla una doppietta; cross perfetto dalla di Tremolada che lascia sul posto Aurelio, Strizzolo di testa anticipa tutti e mette alle spalle di un incolpevole Pigliacelli.

Dopo 1′ di recupero finisce il primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 2-1.

SECONDO TEMPO:

La gara riprende con gli stessi ventidue che hanno iniziato il match. Pronti via il Palermo trova il gol del 2-2 con Soleri. Valente sul lato destro serve un cross perfetto per la testa di Soleri che al 47′ si arrampica più in alto di tutto e batte Gagno.

Palermo avanti al 57′ con Verre. Il centrocampista ex Sampdoria è bravo ad approfittare della poca collaborazione tra l’estremo difensore dei gialloblù e il difensore. Il numero 26 con la punta del piede anticipa Gagno che viene scavalcato dalla sfera e poi tutto solo mette in rete. Palermo-Modena è 3-2 al 57′.

Ancora Palermo in gol al 59′, questa volta è Aurelio a gonfiare la rete. Giocata di Tutino sull’out destro, il numero 7 crossa sul secondo palo dove c’è tutto solo Aurelio che, di testa, segna il primo gol in serie B.

Il Palermo, quando mancano 15′ alla fine, prova a raffreddare i ritmi cercando di tenere distante dalla propria porta gli attaccanti del Modena.

Rigore per il Palermo al minuto 78′, Vido servito in profondità prova a rientrare viene colpito da dietro da Pensi venendo atterrato in maniera scorretta, per l’arbitro non ci sono dubbi è rigore per i rosanero. Il numero 19 dei rosanero, entrato da poco, si incarica della battuta e calcia alla destra di Gagno, che individua ma non bloccare a toccare la sfera, con il risultato che viene fissato sul 5-2.

Palermo vicino al gol del 6-2 con Segre; Valente crossa dalla destra, Segre dal limite dell’area gira al volo ma Gagno devi in angolo.

Non c’è più tempo, il Palermo ritrova la vittoria e, in attesa delle avversarie, torna in zona playoff.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Gomes, 7 Tutino (dal 74′ Vido), 18 Nedelcearu, 26 Verre (dal 74′ Damiani), 27 Soleri, 28 Saric (dal 70′ Segre), 30 Valente (Cap.), 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 14 Broh, 25 Buttaro, 47 Di Mitri, 79 Lancini. Allenatore: Lanna.

MODENA: 26 Gagno, 3 Ponsi (dall’82 Renzetti), 4 Pergreffi (dal 91′ De Maio), 6 Magnino, 10 Tremolada (dal 66′ Giovannini), 11 Falcinelli (dall’81’ Motisi), 15 Silvestri, 16 Gerli, 21 Armellino (dal 66′ Duca), 32 Strizzolo, 96 Oukhadda. A disposizione: 12 Seculin, 20 Mordini, 43 Panada, 57 Coppolaro. Allenatore: Tesser.

Arbitro: Minelli (Varese) IV Ufficiale: Ancora (Roma 1) Assistenti: Tolfo (Pordenone) e Affatato (VCO) VAR: Pezzuto (Lecce) AVAR: Dei Giudici (Latina)

MARCATORI: Strizzolo 4′, 30′ (M); Tutino 25′, Soleri 47′, Verre 57′, Aurelio 59′, Vido 80′ (P)

NOTE: Spettatori 22513; Ammonito Saric, Mateju (P).