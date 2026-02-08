 Il Papa all'Angelus prega per la popolazione di Niscemi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il Papa all’Angelus: prego per la popolazione di Niscemi

Le parole del Pontefice per le aree colpite da inondazioni e frane
CITTA' DEL VATICANO
di
1 min di lettura

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone rivolge un pensiero alla gente di Niscemi durante l’Angelus in Vaticano e delle altre popolazioni che sono state colpite dai danni del maltempo. “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna” e “dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane – ha detto Papa Leone -. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali con la materna protezione della Vergine Maria”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI