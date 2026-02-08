Il Papa all’Angelus: prego per la popolazione di Niscemi

Le parole del Pontefice per le aree colpite da inondazioni e frane

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone rivolge un pensiero alla gente di Niscemi durante l’Angelus in Vaticano e delle altre popolazioni che sono state colpite dai danni del maltempo. “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna” e “dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane – ha detto Papa Leone -. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali con la materna protezione della Vergine Maria”.