Il ponte sullo Stretto, Salvini: “Nessun problema terremoti”

Giovedì l'ok in Consiglio dei ministri

ROMA – Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto “la sismicità c’è in Italia come in Turchia e in Giappone e ci sono ponti in Turchia e Giappone”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Radio 1. “Il ponte fu validato e progettato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane e quindi più alta è una struttura, più resiste alla sismicità, non esiste nessun problema di maree, di vento, di sismicità”, ha aggiunto Salvini.

Il ponte ‘via’ decreto

“Facciamo un’opera che stia in piedi e che duri nei secoli”, ha sottolineato il ministro. Il ponte sullo stretto di Messina ha ricevuto l’ok ieri con un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri.