Il post di Ficarra e Picone: “Attenti alla truffa”

Qualcuno che chiede soldi per conto loro. Ma Salvo Ficarra e Valentino Picone, sulla loro pagina Facebook, mettono in guardia dai raggiri con un post che mostra il falso appello che circola e il loro commento (vero): “OCCHIO ALLE TRUFFE!!! Non stiamo chiedendo soldi per nessun progetto in corso. NON CI CASCATE!”.