‘Il Postino’ compie 30 anni, Salina lo ricorda con Maria Grazia Cucinotta

Dal 14 al 16 giugno

SALINA (MESSINA) – Tre decenni fa, nel 1994, il mondo cinematografico italiano e internazionale fu arricchito da un capolavoro senza tempo: ‘Il Postino’. Diretto da Michael Radford e Massimo Troisi, il film rappresenta non solo una delle opere più significative del cinema italiano, ma anche il toccante testamento cinematografico di Massimo Troisi, l’indimenticabile attore e regista italiano scomparso prematuramente a soli 41 anni, poco dopo la fine delle riprese.

La storia de ‘Il Postino’

Candidato a cinque premi Oscar nel 1996, “Il Postino” ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua storia delicata e avvolgente. Ambientato sull’incantevole sfondo dell’isola di Salina, insieme con Procida, il film cattura l’essenza della vita semplice e dei sentimenti profondi.

E proprio a Salina, dal 14 al 16 giugno, si celebrerà la XIII edizione di Marefestival Salina Premio Troisi. Questo evento, che nel 2023 ha ricevuto il patrocinio del ministero della Cultura, si conferma come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama culturale italiano. Anche per il 2024, la madrina della manifestazione sarà l’indimenticabile Maria Grazia Cucinotta, interprete del film, che condivide il suo legame speciale con ‘Il Postino’.

Cucinotta: “Troisi non è morto”

“Un appuntamento immancabile nella mia agenda”, dichiara l’attrice. “Continuo a girare il mondo e mi rendo conto che ‘Il Postino’ è rimasto nel cuore della gente. In alcuni Paesi, lo proiettano persino nelle scuole. Quando riascolto le note della colonna sonora di Luis Bacalov, vengono in mente le scene bucoliche, romantiche, profonde, piene d’amore. Massimo non è morto, vive attraverso le sue opere, e noi ogni anno lo ricordiamo nell’isola che tanto amava”.

Il Marefestival Salina Premio Troisi ha visto la consegna di 82 Premi Troisi a grandi nomi del cinema italiano e internazionale. Personalità come Matt Dillon, Pupi Avati, Sergio Castellitto, Miriam Leone, Edoardo Leo e molti altri hanno ricevuto questo riconoscimento, evidenziando l’importanza e il prestigio dell’evento. L’organizzazione del festival è affidata a una squadra di professionisti guidata dai giornalisti Massimiliano Cavaleri, direttore artistico, e Patrizia Casale, responsabile dell’organizzazione.

Con il contributo di Francesco Cappello, Giovanni Pontillo e Nadia La Malfa, conduttrice della kermesse, il Marefestival Salina Premio Troisi continua a onorare e celebrare il ricordo di Massimo Troisi, un talento straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema italiano.