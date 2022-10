Il prof e la ragazzina: abusi in corridoio e silenzi della vice preside

La vicenda in una scuola media di Caltanissetta

Lui è un professore, la vittima una sua studentessa di appena 11 anni. Si incontrano spesso nel corridoio di una scuola media statale di Caltanissetta. È qui che il docente le avrebbe palpeggiato il seno.

Lei è poco più che una bambina. Non comprende bene la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, tra un gesto di affetto e un abuso. Sono due gli episodi costati l’arresto per violenza sessuale al professore. Al docente sono stati concessi i domiciliari. Qualcun altro, però, avrebbe sottovalutato il racconto della ragazzina. La undicenne si era confidata con una professoressa, che a sua volta ne aveva parlato con la vicepreside.

Siamo nel maggio scorso. Un mese dopo non è ancora accaduto nulla. La scuola si attiva e i genitori della ragazzina, una volta ascoltato il racconto della figlia, si rivolgono alla polizia. La Procura della Repubblica, diretta da Salvatore De Luca, delega le indagini agli agenti della squadra mobile nissena, guidata da Antonio Corrado Ciavola.

La vicepreside è la prima persona che viene sentita. Conferma il racconto della ragazzina, sminuendone però la gravità. Come dire: spesso a questa età si raccontano storie non vere oppure si tende ad ingigantirle. Ora è indagata per avere omesso di denunciare la vicenda.

Gli investigatori raccolgono alcune testimonianze, comprese quelle di altri ragazzini che raccontano delle abitudini dell’insegnante di abbracciare gli studenti e il suo linguaggio spesso scurrile. I compagni di classe e d’istituto mostrano grande solidarietà per la vittima. Fanno quadrato attorno a lei.

Sono i riscontri incrociati che portano all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. La vittima è stata poi ascoltata dal gip durante un incidente probatorio alla presenza di una psicologa.