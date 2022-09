Il rapporto degli 007 Usa, Salvini: “Mai presi soldi dalla Russia”

Parla il leader della Lega Matteo Salvini per commentare il rapporto degli 007 Usa sui finanziamenti occulti di Mosca ai politici stranieri

ROMA – “Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Non stop news su RTL 102.5, commentando la notizia del rapporto dell’intelligence Usa che parla di finanziamenti milionari della Russia a partiti e politici di una ventina di Paesi stranieri per influenzarne le decisioni.

“Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c’è nulla. Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica.

Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia bollette, cartelle e lavoro. Chi aiuta la Lega lo fa in Italia, in modo trasparente e spontaneo”, conclude.