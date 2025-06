Il report della Banca d’Italia: in Sicilia il Pil cresce dell’1,3 per cento

Occupazione e bassa inflazione aiutano reddito

PALERMO – In Sicilia, nel 2024, l’occupazione è cresciuta del +4,6%, in misura più intensa rispetto a quanto è avvenuto in Italia (+1,5%) e nel Mezzogiorno (2,2%). Lo dice il rapporto della Banca d’Italia sull’indicatore economico della Regione nel 2024.

All’incremento hanno contribuito sia il lavoro autonomo sia, in misura più contenuta, quello alle dipendenze; nel settore privato il saldo tra assunzioni e cessazioni è stato positivo, anche se di entità inferiore a quanto registrato l’anno precedente. Il tasso di occupazione, per la popolazione tra 15 e 64 anni, è aumentata portandosi al 46,8% (62,2% in Italia). Ne è conseguito un calo del tasso di disoccupazione. Infatti, il numero delle persone in cerca di occupazione si è ridotto in misura consistente, di conseguenza ne deriva un calo di tre punti percentuali del tasso di disoccupazione (al 13%), che tuttavia risulta ancora circa il doppio della media nazionale.

L’aumento dell’occupazione osservato negli ultimi anni ha riguardato anche i lavoratori più qualificati, che però in regione continuano a rappresentare una quota più bassa rispetto alla media del Paese. Queste professionalità sono quelle che nei prossimi anni potrebbero essere maggiormente esposte all’impatto della crescente diffusione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

L’andamento positivo del mercato del lavoro ha sostenuto il reddito delle famiglie siciliane che, grazie al contenuto livello di inflazione, secondo le stime della Banca d’Italia, è cresciuto in termini reali dell’1,8%, circa mezzo punto percentuale in più della media nazionale.

L’occupazione cresce di più nel settore terziario, segue l’industria e non cresce nell’agricoltura. La spesa per i Comuni siciliani è aumentata dell’1,4%, un valore superiore di quasi un punto percentuale sulla media nazionale. I prestiti alle famiglie hanno continuato a crescere allo stesso ritmo del 2023 (1,5%), sostenuti dal credito al consumo (4,8%). Le nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni, dopo il calo del 2023, hanno ripreso ad aumentare, sospinti nella seconda metà dell’anno dal calo dei tassi di interesse.