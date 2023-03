Il ricordo dell’avvocato Turi Caruso

Una giornata di studi allestita dalla Camera Penale.

CATANIA. Tutto pronto per la giornata di studio in onore e ricordo dell’Avv. Turi Caruso. Sabato 1 Aprile a partire dalle ore 9.30 presso l’Aula delle Adunanze del Tribunale di Catania due sessioni importanti: la prima presieduta e coordinata dal Presidente della Camera Penale di Catania l’Avv. Francesco Antille dal titolo “Turi Caruso: l’Avvocato come presidio ultimo della legalità e della giurisdizione. Previsti gli interventi dell’Avv. Enzo Trantino, dell’Avv. Gino Ioppolo e dell’Avv. Enrico Trantino.

La seconda sessione sarà caratterizzata dal libro “Ispezioni della terribilità: Leonardo Sciascia e la giustizia: moderatore sarà l’Avv. Turi Liotta con gli interventi dei due autori del libro l’Avv. Lorenzo Zilletti e l’Avv. Turi Scuto. Saranno graditi, alla fine delle due sessioni, gli interventi di tutti coloro che vorranno ricordare l’Avvocato Turi Caruso.

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.