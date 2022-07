Il rivale in amore e la rissa: foglio di via per cinque persone

L'accusa è di lesioni personali

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta ha emesso cinque provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di cinque giovani che la notte del 20 febbraio scorso, all’interno di un bar di un comune della provincia, si sono resi autori di una violenta aggressione nei confronti di un altro giovane, ritenuto “rivale in amore” da uno dei componenti del “branco”.

Le indaginpartite in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di denunciare gli aggressori per lesioni personali. Con il provvedimento firmato dal Questore Emanuele Ricifari i cinque indagati non potranno più recarsi in quel comune per un anno. Le violazioni al divieto comporteranno una denuncia penale.