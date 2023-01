Il sindaco da Biagio, l’appello: “Non dimenticate i poveri”

La giornata alla Missione. Le condizioni di Biagio Conte.

1' DI LETTURA

In un quadro estremo, Biagio Conte sta sperimentando un po’ di sollievo. Quella di oggi è stata una buona giornata. L’orizzonte è sempre quello di una malattia gravissima, come ha chiarito la nota della Missione. Ecco cosa si legge: “In questo momento i medici con umiltà hanno posto un comprensibile limite a quelle che sono le possibilità mediche conosciute di guarigione di Fratel Biagio ma sempre la medicina e tanti uomini e donne con amore ci dicono e crediamo che non ci sono limiti alle cure, alle carezze e alle parole di incoraggiamento che si possono dare in questi momenti. A tutti noi ci accompagna la Speranza”.

E’ stato un giorno di speranza, come altri, alla Cittadella di via Decollati. Tante persone hanno ascoltato la Messa. C’è chi è riuscito ad avere un momento di preghiera al cospetto del missionario laico. Tra i visitatori del pomeriggio, secondo il racconto di chi c’era, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Un incontro commosso e intenso, suggellato da un sussurro di Fratel Biagio: “Non dimenticate i poveri”. (rp)