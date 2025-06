Il sindaco di Bagheria passa con la Dc di Totò Cuffaro

"Continua l'impegno con la coalizione civica"

PALERMO- Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria, accresce le file della nuova Dc di Totò Cuffaro. “Un ritorno a casa”, dice lui. L’annuncio in una nota: “In un mondo globalizzato, in un mondo in cui gli equilibri geopolitici stanno cambiando, in un momento in cui si chiede all’Europa di completare il progetto di una vera e completa Unione, così come era nelle intenzioni di De Gasperi, bisogna lavorare per creare in Italia le condizioni per la nascita della sezione del Partito Popolare Europeo”.

“I partiti nazionali e regionali che si ispirano alla tradizione del popolarismo europeo devono avere la disponibilità ad aprirsi a tutti coloro i quali condividono lo stesso percorso. E’ naturale che il mio impegno in Sicilia sia all’interno della Democrazia Cristiana, avendo come esempio il pragmatismo amministrativo di Mattarella e La Pira, il popolarismo di Sturzo ed il riformismo di Moro. Il nostro orizzonte sono gli Stati Uniti D’Europa e noi siciliani abbiamo la piena consapevolezza di essere strategici in questo percorso di crescita”.

“Nella terra di Sturzo – dice Tripoli – una forza politica come la Democrazia Cristiana ha la piena consapevolezza di poter essere un punto di riferimento per tutti coloro i quali credono in un’Europa unita, solidale, accogliente, economicamente sviluppata e sicura”.

Ma non cambia, spiega il sindaco, la natura del suo incarico: “A Bagheria, invece, continua il mio e nostro impegno ad amministrare la città con la coalizione civica, aggregazione necessaria e più inclusiva, capace di raggiungere gli obiettivi per la crescita della nostra comunità”.