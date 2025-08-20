Il sindaco Trantino scrive per Live: “Pippo Baudo e l’amore ricambiato”

L'intervento del primo cittadino di Catania

Immagini, suoni, l’odore della cena. Un bambino, avido di sorprese, si affacciava al mondo degli altri. I sabato sera o le domeniche pomeriggio, dinanzi a una televisione che scandiva dolcemente il tempo senza istigarti allo zapping compulsivo. Per vedere tutto, ma non guardare niente. Mamma e – quando possibile – papà accanto.

Mariolina Cannulli annunciava Canzonissima. “Presenta Pippo Baudo”. E via così, fino a diventare adulti, crescendo con i mostri sacri della canzone, del cabaret, del cinema, scoperti da un uomo che traduceva in successo gli inizi con Tuccio Musumeci, Ida Carrara e Turi Ferro.

Mentre l’Italia intera saluta con commozione il nostro Pippo, diamo l’addio non solo a un grande artista. Ma all’uomo che ha saputo portare nel mondo il calore e l’anima profonda della nostra terra, trovando nella città di Catania molto più di una seconda casa: quella dimensione umana e culturale che lo ha formato, nutrito e lanciato verso una carriera straordinaria.

La nostra città lo ha adottato fin da giovanissimo. E lui, con la generosità che lo ha contraddistinto,ha sempre ricambiato questo amore, divenendo orgoglioso ambasciatore della Sicilia e della sua Catania nel mondo.

In questi giorni abbiamo visto un’Italia toccata nel profondo con coinvolgimento emotivo. Perché Pippo sapeva parlare a tutti, con quella naturalezza e quella grazia che possiedono solo i comunicatori di grande carisma. Ma per noi catanesi e per tutti i siciliani rappresentava qualcosa di ancora più profondo. Era l’icona di cui essere fieri, la dimostrazione vivente che questa terra sa generare talenti capaci di conquistare il cuore dell’Italia intera.

La sua eleganza, la sua professionalità, la sua straordinaria capacità di reinventarsi attraverso le generazioni hanno fatto di lui non solo un grande conduttore, ma anche un maestro di vita. Pippo ci ha insegnato che il successo autentico nasce dalla dedizione, dal rispetto per il pubblico, dalla capacità di rimanere umili nonostante i traguardi raggiunti.

È con questo spirito che rivolgiamo un messaggio di speranza ai nostri giovani. Guardate a Pippo Baudo come a un esempio di come si possa partire dalle nostre strade, dai nostri quartieri, dalle nostre scuole, per raggiungere le vette più alte. La sua carriera ci dimostra che il talento unito al sacrificio, la passione abbinata alla serietà e all’impegno costante, possono aprire qualsiasi porta. Non importa da dove si parte: ciò che conta è avere il coraggio di sognare in grande e la determinazione di lavorare ogni giorno per realizzare quei sogni.

Oggi assumiamo un impegno solenne: mantenere viva la sua memoria, celebrare il suo esempio, trovare il modo più bello e degno per ricordarlo a perenne memoria della nostra comunità.

Prendo qui l’impegno, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutti i catanesi, che troveremo la forma più appropriata per onorare per sempre il ricordo di Pippo Baudo nella nostra città. Perché Catania e la Sicilia sanno essere riconoscenti verso coloro che hanno saputo portare alto il nome della nostra terra con professionalità, talento e dignità in ogni angolo d’Italia.

Oggi, mentre Pippo torna alla sua terra per l’ultimo saluto, lo accompagniamo con una gratitudine che va oltre le parole. Gratitudine per averci resi fieri, per aver mostrato a tutta l’Italia che, malgrado tutte le nostre contraddizioni, siamo culla di bellezza, talento e raffinatezza. Gratitudine per essere rimasto sempre fedele alle sue radici, nonostante il successo lo avesse portato ben oltre i confini della nostra isola.

La città perde uno dei suoi più illustri protagonisti contemporanei.

A Dio, Pippo. La tua Catania e la tua Sicilia non ti dimenticheranno.

Enrico Trantino

Sindaco di Catania