Il tavolo su Almaviva non dirada le nubi sul futuro di 651 lavoratori

Le critiche di Slc Cgil

PALERMO – Almaviva, destino ancora incerto per i 651 lavoratori a rischio licenziamento. “Un clamoroso passo indietro del governo rispetto a quanto promesso negli incontri precedenti”, afferma in una nota la Slc Cgil dopo l’incontro al ministero per le Imprese e il Made in Italy. Il sindacato spiega in una nota che “di questi, 428 sono ex addetti al servizio ‘1500’, il filo diretto con la cittadinanza attivato dal ministero della Salute nella fase emergenziale del Covid-19″.

Le condizioni della Cassa integrazione ad Almaviva

Tutti andrebbero in Cassa integrazione a zero ore da febbraio, “ammortizzatore sociale che non potrà essere prorogato oltre il 31 dicembre 2023”. La via d’uscita “è la riqualificazione professionale, attraverso percorsi di formazione e il coinvolgimento di società a partecipazione pubblica“, dice il sindacalista Daniele Carchidi, sottolineando che la proposta avanzata dal sindacato mesi fa era stata sulle prime accolta dal governo “che invece ieri ha disatteso gli impegni presi”.

Il Servizio 1500 di assistenza sanitaria

“Stando a quanto comunicato dal ministero della Salute presente ieri al tavolo, il servizio ‘1500’ ripartirà sì in via sperimentale, ma occuperà solo il 20% dell’attuale bacino di dipendenti Almaviva: a fornire informazioni e assistenza su diversi temi di sanità pubblica (epidemie, campagne vaccinali, emergenza caldo) saranno 80-90 lavoratori, per arrivare a 100 da gennaio 2024”, prosegue il sindacato che con Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl parla di “un pesante ridimensionamento rispetto ai 200 full-time equivalenti di cui si era discusso negli incontri precedenti”. La nota della Slc Cgil poi conclude in questi termini: “Senza la volontà politica del governo la strada (ampiamente percorribile) del ricollocamento si trasformerà in un dramma occupazionale”.