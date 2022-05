Il TeLiMar a Siracusa per l’ultimo derby che vale una stagione

In palio quinto posto e ultimo pass per la LEN Euro Cup

Ultimo derby della stagione, quello che si disputerà domani alla Piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport di Siracusa, dove il TeLiMar affronterà il Circolo Canottieri Ortigia in Gara 3 della Finale Play-off del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1 per il 5° posto.

Dopo aver vinto di misura proprio a Siracusa sabato scorso, il Club dell’Addaura ha dovuto cedere in casa agli aretusei in quello che, da due anni a questa parte, è diventato il “clásico” siciliano tra due compagini che si equivalgono un po’ in tutto. Quella di domani, sabato 28 maggio, è una sfida che mette in palio non solo l’orgoglio del 5° posto in classifica, bensì anche l’ultimo pass per la LEN Euro Cup, competizione nella quale – alla sua prima partecipazione in campo europeo – la squadra per palermitana è arrivata quest’anno a giocare la finale, vincendo in casa e perdendo in trasferta a Sabadell, cedendo per differenza reti il Trofeo ai forti spagnoli. Palla al centro alle ore 17. A dirigere l’incontro, gli arbitri Filippo Gomez e Daniele Bianco. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.



Fiducioso il tecnico alla guida del TeLiMar, Gu Baldineti: “Quella di domani sarà di sicuro un’altra partita equilibrata, che potremo vincere se ci crederemo davvero. Mercoledì ha meritato la vittoria l’Ortigia, così come noi abbiamo meritato di vincere gara 1. I miei ragazzi non si sono risparmiati, hanno tutti dato il cento per cento. Certo, ci sono stati degli errori, ma fa parte del gioco. Solo chi non prova non ha speranza di riuscire”. Una emozione per l’allenatore ligure, quella di giocare finalmente davanti al pubblico dell’Olimpica al gran completo: “Voglio ringraziare tutti i tifosi presenti l’altra sera. Ci hanno spinto, aiutandoci in diversi momenti della partita. Ci dispiace solo di non aver potuto regalare loro mercoledì la gioia che meritavano”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Appuntamento con lo sport di altissimo livello, gara 3 di domani a Siracusa, con l’orgoglio di avere come protagonisti due Club siciliani che hanno negli ultimi anni dato sempre vita a sfide equilibrate, molto spettacolari. Alla Cittadella sarà davvero difficile, ma non impossibile. Siamo molto carichi e vogliosi di cancellare la prestazione opaca fornita in attacco a gara 2. Sappiamo di avere di fronte una squadra tosta, che nei momenti difficili riesce sempre a far bene, ma se giocheremo così per come abbiamo fatto tante volte in questa stagione, sia in Campionato che in Coppa, indipendentemente dal fattore campo e da ogni altra componente, potremo fare nostro il 5° posto. Se giocheremo in maniera imperfetta, non avremo scampo. Comunque andrà, il livello raggiunto da entrambi i Club è davvero alto”.



Le Formazioni

CC Ortigia: 1.Tempesti, 2.F. Cassia, 3.F. Condemi, 4.A. Condemi, 5.Klikovac, 6.Ferrero, 7.Di Luciano, 8.Gallo, 9.Mirarchi, 10.Rossi, 11.Vidovic, 12.Napolitano, 13.Piccionetti – Allenatore: Stefano Piccardo

TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Fabiano, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Irving, 11.Lo Dico, 12.Basic, 13.Washburn – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Filippo Gomez, di Monterusciello (NA) e Daniele Bianco, di Rapallo (GE) – Delegato: Claudio Marchisello.