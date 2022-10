Il TeLiMar batte 11-10 il Duisburg in LEN Euro Cup

Sorpasso e contro-sorpasso tutto nell'ultimo tempo

3' DI LETTURA

Vince con una rete di Pericas a 58” dalla sirena finale il TeLiMar Palermo nella sesta giornata di LEN Euro Cup. A Duisburg, in Germania, nel Girone C del secondo turno preliminare, finisce 11-10 per il Club dell’Addaura contro i padroni di casa. Il team del Presidente Giliberti è stato capace di non perdere la concentrazione, nonostante la remuntada dei tedeschi. Sorpasso e contro-sorpasso tutto nell’ultimo tempo, con i siciliani che dovranno vedersela domani con i francesi del Tourcoing, che nel pomeriggio hanno battuto il Barcelona 14-11.

LA CRONACA

Sbloccano il risultato i padroni di casa con Tanaskovic. Risponde subito il TeLiMar con un’ottima intuizione di Hooper. Il raddoppio porta la firma di Occhione, che approfitta di un buco nella difesa per battere Schenkel tra i pali. Kueppers dal lato sbagliato per il 2-2. Giorgetti dalla distanza, però, riporta il Club dell’Addaura in vantaggio, ma ribatte Tanaskovic in superiorità quando mancano 7”. Il primo tempo regala ancora emozioni, con la doppietta personale di Giorgetti, che sorprende l’estremo difensore avversario a 1” dal termine.

Il rigore conquistato da Vitale e trasformato da Irving apre le marcature in avvio del secondo quarto. Il Duisburg accorcia subito le distanze con Gusakov, ma manca l’opportunità di pareggiare i conti, con la difesa del TeLiMar che neutralizza un doppio uomo in meno. Gli uomini di Baldineti si portano sul +3, con un tiro dal lato cattivo da parte di Irving e con la rete di Vitale da posizione cinque. I tedeschi provano a riavvicinarsi con Seifert, che segna il il 7-5 su cui si va all’intervallo lungo.

La seconda metà del match vede la reazione veemente dei padroni di casa. Che prima si rifanno sotto, in controfuga, con Gusakov. Poi, approfittano di un tiro dai cinque metri di Tanaskovic per acciuffare il pareggio del 7-7. E completano la remuntada, portandosi in vantaggio sul 7-8 con Gusakov. Mantengono la calma i ragazzi del Presidente Giliberti, che si portano sull’8-8 con Lo Cascio su uomo in più a 20” dal termine.

Succede tutto negli ultimi otto minuti di gioco. Il Duisburg si porta sull’8-9 con Gergelyfi in superiorità. Irving fallisce un tiro dai cinque metri, con il pallone che si stampa sulla traversa. Ne approfittano i tedeschi, che vanno sul +2 con Tanaskovic in doppio extra player. Irving, lasciato solo in posizione uno, si fa perdonare l’errore di poco prima, trascinando i suoi sul 9-10. Vitale completa la rimonta firmando in rapida controfuga la rete del 10-10. Il contro-sorpasso è firmato da Pericas in superiorità, per l’11-10 definitivo.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Partita al cardiopalma, giocata con grande equilibrio. Ha prevalso alla fine la maggiore lucidità del nostro gruppo. Vincere oggi era indispensabile per continuare a sperare in un passaggio di turno davvero difficile. Ora, venti ore di recupero mentale e fisico per poi domani affrontare la seconda battaglia contro il Tourcoing, dove la tenuta dei nervi sarà essenziale per portare a casa un altro risultato utile. Siamo in gioco e dobbiamo continuare a dare tutto. Forza ragazzi, forza TeLiMar, per cercare di mantenere Palermo nell’Europa della pallanuoto che conta”.



LEN Euro Cup – secondo turno preliminare – Gruppo C – sesta giornata – TeLiMar vs Duisburg 11-10

TeLiMar: Jurisic, Del Basso, Vitale 2, Di Patti, Giorgetti 2, Hooper 1, Giliberti, Pericas 1, Lo Cascio 1, Occhione 1, Lo Dico, Irving 3 (1 rig.), De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

ASC Duisburg: Schenkel, Eidner, Simic, Rompf, Schwark, Dolff, Illinger, Kueppers 1, Seifert 1, Tanaskovic 4 (1 rig.), Gergelyfi 1, Gusakov 3, Burgsmueller – Allenatore: Vuk Vuksanovic

Parziali: 4-3; 3-2; 1-3; 3-2 Superiorità: TeLiMar 2/9 + 2 rigori (uno fallito da Irving nel IV tempo, traversa); Duisburg 3/11 + 1 rigore – Note: Usciti per limite di falli Del Basso, Occhione (TeLiMar) e Tanaskovic (Duisburg) nel IV tempo.

LEN Euro Cup – secondo turno preliminare – Gruppo C

settima giornata – sabato 29 ottobre – ore 18,00 – Tourcoing vs TeLiMar

ottava giornata – domenica 30 ottobre – ore 10,00 – TeLiMar vs Barcelona