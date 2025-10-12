Il Trapani torna a vincere, Aronica: “La rincorsa continua”

Granata vittoriosi sul campo della Cavese

CAVA DE’ TIRRENI (SALERNO) – Il Trapani torna a vincere. I granata di mister Aronica tornano con una vittoria per 1-0 dalla trasferta di Cava de’ Tirreni. Il risultato è frutto della rete di Fischnaller su calcio di rigore al 22′ del secondo tempo. I granata scalano la classifica e ora hanno otto punti.

Aronica: “La rincorsa continua”

Nel post-gara del ‘Simonetta Lamberti’ Aronica dà questa lettura del match: “Una partita equilibrata contro una squadra che in casa vende cara la pelle. Abbiamo sofferto a tratti ma siamo stati bravi a colpire la Cavese nel momento giusto. La rincorsa continua, le ambizioni della società sono quelle di raggiungere obiettivi importanti. La penalizzazione ci aveva un po’ tarpato le ali. Senza quella decisione oggi avremmo 16 punti”.

