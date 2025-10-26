Il Trapani vince col Cerignola ma Antonini si sfoga: stadio senza tifo...

Le parole del patron dopo la gara del Provinciale

TRAPANI – ll Trapani di Salvatore Aronica torna a vincere. Al Provinciale è vittoria per 2-1 sull’Audace Cerignola. Un successo che puntella la panchina del tecnico granata. Questa la successione delle reti: Celeghin all’8′, Fischnaller al 20′, Vitale al 31′.

Antonini: “Stadio senza tifo…così non va”

“Importantissima vittoria, contro tutto e tutti, saremmo quarti a 19 punti e con quel rigore sbagliato addirittura a -2 dalla vetta – dice il patron del Trapani Valerio Antonini -. In uno stadio senza tifo ad eccezione della curva , anche se oggi mezza vuota. Così diventa quasi impossibile. C’è una apatia mostruosa, al limite dell’imbarazzante. Però si vuole andare in serie b…”.

