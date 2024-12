Lagalla-Miccichè-Lombardo, scosse d’assestamento nel centrodestra

Al via un "progetto politico comune"

PALERMO – Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè insieme per un “progetto politico comune”. La mossa sarà presentata alla stampa mercoledì 11 dicembre, a Palermo.

Il feeling Lombardo-Tajani

Lombardo, ex governatore che ha accolto nelle file degli autonomisti Miccichè, ha ormai definito i dettagli della federazione del suo Mpa con Forza Italia, partito al quale ha portato in dote una discreta dose di voti in occasione delle ultime Europee con la preferenza per Caterina Chinnici. E la presenza di Miccichè, da tempo in rotta con il leader azzurro nell’Isola Renato Schifani, sarebbe soltanto in apparenza un ossimoro. Le due cose, insomma, potrebbero stare tranquillamente insieme dal momento che è stato il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, a sponsorizzare alcune settimane fa la ricandidatura di Schifani alla presidenza della Regione.

Lo stesso Lombardo, che si è fatto immortalare in una photo opportunity con il governatore, ha chiarito che nessuna mossa complottista è in corso alle spalle del governatore. Miccichè e Lombardo viaggiano comunque insieme da qualche tempo. L’ex presidente dell’Ars ha perso la sua battaglia interna a Forza Italia e dopo il passaggio al gruppo Misto di Sala d’Ercole ha trovato politicamente posto sotto all’ala della colomba lombardiana.

La carta Lagalla

Terzo attore in scena il sindaco di Palermo, che porterebbe in dote una nutrita schiera di amministratori locali di animo moderato e al momento non schierati. C’era anche lui alla convention di fine ottobre all’hotel Zagarella è stato immortalato in uno stretto colloquio con il vice presidente della Camera Giorgio Mulè, anima critica degli azzurri in Sicilia.

Al momento non c’è un nome ufficiale del nuovo progetto politico. Diverse le ipotesi, alcune delle quali descritte oggi dal quotidiano ‘La Sicilia’ che ha anticipato le mosse dei tre protagonisti. Poche ore e anche questa ingonita potrebbe non essere più tale.